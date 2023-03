La Procura di Napoli ha disposto l’autopsia sui corpi di una madre e del figlio trovati in un appartamento nel quartiere Posillipo. Secondo le ultime indagini, sembra che le due morti siano avvenute in momenti e per motivi differenti. In particolare, sembra che il figlio sia morto quattro o cinque giorni prima della madre, probabilmente a causa di un malore. La donna, invece, sarebbe morta pochi giorni dopo. L’identità delle vittime non è ancora resa nota, ma si sa che la donna aveva 95 anni. La polizia è stata chiamata sul posto dopo che i vicini avevano notato un forte odore proveniente dall’appartamento. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulla dinamica dei fatti.

L’ipotesi che le due morti siano avvenute a distanza di alcuni giorni tra loro e per motivi diversi rende ancora più difficile la comprensione della vicenda. Sarà importante attendere l’esito dell’autopsia per capire le cause delle due morti e stabilire se vi siano state eventuali responsabilità da parte di terzi.

Intanto, il quartiere di Posillipo, noto per la sua bellezza e il suo prestigio, si trova a fronteggiare un episodio tragico che ha sconvolto la comunità locale. L’evento ha suscitato grande preoccupazione e sgomento tra i residenti del quartiere e in tutta la città di Napoli.