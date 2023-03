Il 2023 sembra essere un anno positivo per i giovani italiani, con una serie di bonus e agevolazioni disponibili per diverse categorie di interesse. Tra questi, la Carta Giovani Nazionale offre vantaggi in diversi ambiti, tra cui casa, energia, viaggi, sport, cultura e formazione. La Carta è disponibile per i giovani tra i 18 e i 35 anni e può essere richiesta tramite l’appIO. Un altro bonus importante per i giovani è il Bonus Cultura, che consente di spendere fino a 500 euro per acquistare biglietti per cinema, concerti, teatro e libri. Questo incentivo è destinato agli studenti 18enni e prosegue anche nel 2023.

Tra le novità di quest’anno, c’è il bonus psicologo che è stato confermato per tutto il 2023. L’incentivo prevede un voucher di 1.500 euro da spendere per le sedute da uno psicologo o psicoterapeuta iscritto all’albo o nella lista degli psicoterapeuti. Anche le sedute online sono ammissibili.

Per quanto riguarda la casa, il bonus mutui prima casa under 36 consente di richiedere un finanziamento che copre l’80% della spesa fino a 250.000 euro, anche senza un lavoro stabile. Il governo italiano funge da garante in questo caso.

Sono state confermate anche diverse altre agevolazioni, tra cui il bonus luce e gas per le famiglie con almeno 4 figli, il reddito alimentare per chi si trova in condizioni di povertà estrema e la Carta risparmio spesa, che prevede buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità da parte di coloro che hanno un ISEE fino a 15.000 euro. Sono stati rinnovati anche i bonus edilizi e per gli imprenditori agricoli.