Un uomo di 35 anni, originario di Potenza e residente a Praia a Mare (Cosenza), condannato a carcere per truffa sentimentale. L’uomo è arrestato dai Carabinieri di Calizzano (Savona) per aver ingannato per due anni e mezzo una donna della Val Bormida, convincendola di volerla sposare e mettere su famiglia per poi farsi dare soldi in regalo, fino a un totale di 90 mila euro. La vittima ha conosciuto l’uomo su una chat di incontri sentimentali e si era innamorata di lui, credendolo “piacente, serio e onesto”. Tuttavia, l’uomo era un pregiudicato dipendente da sostanze stupefacenti e con precedenti per truffe analoghe, anche ai danni della madre, del fratello invalido e di una ex fidanzata.

Nonostante ciò, l’uomo è riuscito a costruire una finta storia d’amore con la vittima, utilizzando menzogne, ricatti psicologici e messe in scena per convincerla ad aiutarlo economicamente. La donna ha svuotato il conto corrente e ha contratto debiti che ora dovrà saldare.

I Carabinieri hanno interrotto l’inganno sentimentale dell’uomo e lo hanno arrestato, portandolo in carcere su decisione del gip di Savona. Prima dell’arresto, l’uomo ha scritto “mi manchi” alla donna che aveva ingannato per due anni e mezzo, dimostrando la sua mancanza di remore.