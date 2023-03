La morte di Antonello, stilista di 56 anni, ha lasciato molti interrogativi da risolvere. Ieri mattina intorno alle 10.30, l’uomo è precipitato dal quarto piano di un palazzo in via Carmine a Salerno e le circostanze del suo decesso restano avvolte nel mistero. La Squadra Mobile sta indagando sulla vicenda e sta cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita di Antonello. Gli agenti della sezione Volanti sono stati i primi a intervenire sul posto e hanno raccolto i primi elementi utili all’identificazione dell’uomo e alla ricostruzione della sua storia.

Secondo i primi accertamenti, Antonello viveva in quella casa con il compagno e la madre. La madre, anch’essa in gravi condizioni di salute, sarebbe in fin di vita. Si tratta di una storia familiare drammatica che, secondo alcuni, potrebbe aver avuto un ruolo nella tragica morte di Antonello. Era uno stilista e aveva anche un negozio di abiti vintage poco distante da casa. Tuttavia, pare che da tempo non lavorasse più. Era una persona abbastanza nota nel quartiere e la sua morte ha destato grande commozione tra i residenti.

La polizia sta cercando di capire se la morte di Antonello sia stata un incidente o se ci sia stato qualcosa di più sinistro dietro l’accaduto. Il compagno di Antonello, subito dopo la caduta, si è barricato in casa forse a causa dello stato di choc. I vigili del fuoco hanno dovuto intervenire per convincerlo ad aprire la porta.