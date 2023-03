L’episodio accaduto a Pozzuoli, in cui un uomo di 34 anni è rimasto ferito dalla sua ex compagna durante una lite, è solo uno dei tanti esempi di violenza domestica che si verificano ogni giorno in Italia e nel mondo. Secondo quanto riportato, l’uomo avrebbe discusso con la sua ex compagna sotto la sua abitazione e durante la lite, la donna avrebbe tentato di colpirlo con un coltello da cucina. Questo tipo di comportamento è inaccettabile e può avere conseguenze gravissime per la vittima e per l’aggressore. L’uomo è finito all’ospedale San Paolo di Napoli, dove è lo hanno curato e dato una prognosi di 8 giorni dopo essere arrivato con un pezzo di dito tagliato. Fortunatamente, il dito è ricucito e l’uomo si sta riprendendo dall’incidente.

I Carabinieri di Bagnoli sono intervenuti per indagare sulla vicenda. È importante che le vittime di violenza domestica sappiano che non sono sole e che ci sono organizzazioni che possono aiutare. Inoltre, è essenziale che gli aggressori si rendano conto del grave impatto che la loro violenza ha sulle vittime e che cercano aiuto per porre fine a questi comportamenti.