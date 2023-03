Una lite su TikTok tra zia e nipote riguardante l’aspetto estetico di entrambe ha avuto un esito tragico, degenerando in una rissa che ha causato il reciproco ferimento delle due donne. La 19enne Emanuela D. e la 45enne Cristina S., entrambe residenti nel quartiere Poggioreale di Napoli, si sono ferite l’un l’altra dopo un violento alterco avvenuto la notte tra venerdì e sabato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Roma oggi in edicola, la rissa è avvenuta dopo che la zia aveva insultato la nipote su TikTok, sostenendo che fosse brutta. La ragazza ha risposto all’insulto a sua volta, affermando che la zia era ancora più brutta di lei. La discussione si è poi trasformata in una lite fisica, con la zia armata di un bastone in legno e ferro e la nipote che ha reagito estraendo un coltellino dalla sua borsetta.

La polizia è intervenuta dopo che è scattato l’allarme contemporaneamente in via Carlo Mauri e all’ospedale Cardarelli, dove le due donne sono portate per essere curate delle ferite. Emanuela D. ha riportato lesioni da punta e taglio alla coscia destra e al fianco sullo stesso lato, mentre la zia ha riportato ferite alle mani e a un braccio.

Nonostante la gravità della situazione, le due donne non hanno presentato denuncia, poiché le ferite sono state giudicate superficiali e guariranno rispettivamente in 10 e cinque giorni. Tuttavia, la polizia sta indagando sulla vicenda e sta cercando di ricostruire la dinamica dell’evento, anche attraverso le testimonianze delle vittime.