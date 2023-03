Questo mattino a Ercolano un 28enne è rimasto ferito a colpi di arma da fuoco durante una lite. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è trasportato all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dal quale lo hanno poi successivamente dimesso. Secondo le prime informazioni, a ferire il 28enne sarebbe un 40enne, con il quale la vittima aveva avuto una lite per cause ancora in corso di accertamento. Anche l’aggressore è noto alle forze dell’ordine ed è portato in commissariato dove viene attualmente ascoltato. La posizione di entrambi i soggetti coinvolti nell’episodio è attualmente al vaglio delle autorità competenti. Sul luogo del ferimento, via Mare, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco e la Polizia per effettuare i rilievi e avviare le indagini del caso.

Si tratta di un episodio grave che denota l’importanza di mantenere la calma e risolvere le divergenze in modo pacifico. Le autorità competenti continueranno a investigare sulla vicenda al fine di fare luce su quanto accaduto e agire di conseguenza.