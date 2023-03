Nel corso di un’operazione di controllo del territorio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono avvicinati da un tassista che ha segnalato una coppia che litigava animatamente in un’auto in via Capodimonte. I poliziotti hanno raggiunto l’auto e hanno trovato un uomo ferito da un paio di forbici. L’uomo ha raccontato di aver avuto una discussione con la moglie, che poi si era allontanata. In quel momento, la donna è arrivata, in evidente agitazione, e ha riferito di essere aggredita dal marito. Gli agenti hanno rinvenuto le forbici sul manto stradale, che la donna aveva lasciato cadere poco prima. Entrambi i coniugi, un 39enne ed una 28enne napoletani con precedenti di polizia, sono stati denunciati per lesioni personali, mentre la donna anche per minaccia aggravata e per porto di armi di oggetti atti ad offendere.

Questo episodio mette in luce un grave problema sociale: la violenza domestica. Purtroppo, molte donne subiscono abusi fisici e psicologici da parte del loro partner, spesso in silenzio, senza denunciare il loro aguzzino.

È importante ricordare che la violenza domestica è un reato e che le donne hanno il diritto di denunciare il proprio aggressore. Inoltre, esistono numerose organizzazioni e associazioni che offrono supporto alle vittime di violenza domestica, fornendo informazioni, assistenza legale e psicologica.