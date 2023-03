L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha annunciato un nuovo concorso per diplomati, con 585 posti a tempo indeterminato disponibili nella fascia B1. Il bando per il concorso INPS 2023 è stato previsto nell’arco annuale del 2023, ma al momento l’azienda non ha specificato quali tipi di diplomati vorrebbe inserire nell’organismo. Per partecipare al concorso, saranno necessari alcuni requisiti che verranno esposti nel bando di concorso che verrà pubblicato dall’INPS durante quest’anno. Tuttavia, l’INPS ha consigliato di possedere un Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e una Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato per partecipare.

Per prepararsi al concorso, sono già presenti online dei simulatori delle prove, che potrebbero essere utili per gli aspiranti candidati. Inoltre, ci sono dei “corsi online per prepararsi al concorso” che aiutano nello studio delle materie richieste dal bando di concorso.

Per quanto riguarda le modalità di selezione, l’INPS non ha ancora stabilito l’iter del concorso, ma è probabile che seguirà lo schema delle prove avvenuto nel precedente concorso INPS. Tale schema prevedeva una prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale. I criteri di selezione verranno specificati nel bando di concorso.

Il concorso INPS 2023 rientra nel Piano di Fabbisogno INPS 2022-2024, che prevede numerose assunzioni all’interno dell’ente per il prossimo biennio. Oltre ai posti per diplomati, sono previste anche assunzioni riservate ai laureati.