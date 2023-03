L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha annunciato l’apertura di un concorso pubblico per l’assunzione di 585 diplomati di scuola secondaria di II grado nella categoria economica B. I posti disponibili sono distribuiti su tutto il territorio italiano e le mansioni a cui saranno destinati i neo-assunti potrebbero variare.

Per partecipare al concorso, i candidati devono essere cittadini italiani e in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale successivo alla scuola dell’obbligo. L’INPS è l’ente pubblico italiano che si occupa della gestione dei sistemi di previdenza sociale, assistenza e tutela dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati. L’ente offre una vasta gamma di servizi online tramite il proprio sito web, ma è stato oggetto di numerose critiche e controversie nel corso degli anni per quanto riguarda l’efficienza del sistema e i tempi di erogazione delle prestazioni.

Il concorso INPS rappresenta un’opportunità per coloro che cercano un’occupazione nella pubblica amministrazione. Il bando per il concorso dovrebbe essere pubblicato a breve e tutti i requisiti richiesti saranno specificati al suo interno. Per rimanere aggiornati sull’uscita del bando e sulle modalità di partecipazione, è possibile seguire gli aggiornamenti dell’INPS e gli annunci ufficiali pubblicati online.