A partire dal 20 marzo 2023, i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi riceveranno da Citibank N.A. – l’istituto di credito che attualmente esegue i pagamenti al di fuori del territorio nazionale per conto dell’Inps – dei moduli di richiesta di attestazione dell’esistenza in vita. Tale attestazione, da restituire alla banca entro il 18 luglio 2023, è necessaria per continuare a ricevere la pensione. I pensionati avranno quindi quattro mesi a disposizione per attestare la loro esistenza in vita e potranno farlo attraverso numerosi soggetti qualificati autorizzati ad attestare l’esistenza in vita ai sensi delle legislazioni locali.

Nel caso in cui il pensionato non possa produrre l’attestazione standard, Citibank N.A. accetta le certificazioni di esistenza in vita rilasciate da autorità locali, quali testimoni accettabili. Le liste di tali testimoni, distinte per Aree geografiche, sono consultabili nel sito di Citibank N.A. alla pagina web dedicata.

Qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2023 avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union. In caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell’attestazione entro il 19 agosto 2023, il pagamento della pensione sarà sospeso a partire dalla successiva rata di settembre 2023.