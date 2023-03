L’indagine aperta nei confronti dell’ex tronista Federica Aversano, accusata di stalking dall’ex fidanzato, ha destato grande interesse mediatico e suscitato molte reazioni da parte dell’opinione pubblica. In una nota diffusa dai suoi avvocati, la Aversano si è difesa dalle accuse, parlando di “accuse infamanti” e dicendosi “sorpresa” dall’esposto del suo ex compagno. La giovane donna ha poi sostenuto di essere “la vittima di questa triste storia”, affermando di non essere una stalker ma bensì una persona che ha subito il comportamento persecutorio dell’ex. Federica ha inoltre sottolineato di aver fornito al magistrato tutte le prove documentali in suo possesso per dimostrare la sua innocenza.

La vicenda di Federica Aversano mette in luce un tema delicato e molto attuale, quello dello stalking. Si tratta di un fenomeno complesso che può avere conseguenze drammatiche per le vittime e che spesso è sottovalutato o minimizzato. In questo caso, sembra che ci sia una contrapposizione di versioni tra i due ex fidanzati, entrambi accusandosi a vicenda di comportamenti molesti.

È importante sottolineare che lo stalking è un reato previsto dal Codice Penale italiano e che viene punito con una pena che può arrivare fino a quattro anni di reclusione. Il fatto che una persona sia nota al grande pubblico non la esonera dal rispetto della legge e dalla conseguente responsabilità penale.