Sorprendente riduzione delle tariffe dell’elettricità nel mercato tutelato: l’Arera (Autorità di Regolazione per l’Energia e l’Ambiente) ha deciso di far scendere le tariffe del 55,3% dal primo aprile al 30 giugno, un calo che supera di gran lunga le aspettative, che prevedevano una diminuzione del 20%. Questo calo è stato possibile grazie alla diminuzione dei prezzi del gas nel mercato europeo. La riduzione dei prezzi permetterà alle famiglie e alle imprese di risparmiare, almeno per i prossimi tre mesi, e si spera che avrà anche un effetto positivo sulla riduzione dell’inflazione.

Le nuove tariffe determineranno un risparmio medio annuo di 793 euro per famiglia. La notizia è accolta positivamente, ma si ricorda che il ritorno degli oneri di sistema potrebbe vanificare in parte la riduzione dei prezzi. Inoltre, si parla anche del decreto Superbonus, approvato dal governo e che prevede diverse novità riguardanti gli interventi edilizi.