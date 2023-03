La Circumvesuviana è uno dei principali mezzi di trasporto pubblico che collega Napoli con le città limitrofe della Campania, tra cui Sorrento. Tuttavia, come spesso accade in caso di lavori di manutenzione straordinaria, l’Ente Autonomo Volturno ha annunciato l’interruzione della circolazione lungo la tratta Torre Annunziata-Sorrento per due giorni consecutivi, mercoledì 29 e giovedì 30 marzo.

Questo disagio causerà la limitazione di alcune corse previste lungo la linea NAPOLI-Sorrento, che saranno limitate a Torre Annunziata. Inoltre, alcuni treni in partenza da Napoli saranno soppressi o avranno origine proprio dalla stazione di Torre Annunziata. Gli orari interessati dalle limitazioni sono le corse delle ore 6:18, 9:30, 12:18, 14:18 e 19:06 in partenza da Napoli e quelle delle ore 8:24, 11:36, 14:24, 16:24 e 21:12 in partenza da Sorrento.

La ragione di quest’interruzione della circolazione è la necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria nella stazione di Castellammare di Stabia, che potrebbe causare un rallentamento del servizio per l’utenza. L’Ente Autonomo Volturno ha quindi deciso di programmare l’interruzione della circolazione al fine di garantire un servizio più regolare agli utenti in futuro.