Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato l’intenzione di creare un ospedale di comunità, una casa di comunità e una centrale operativa territoriale a Sant’Agata de’ Goti. Questo progetto ha lo scopo di utilizzare appieno una struttura moderna come Sant’Agata de’ Goti per migliorare l’assistenza sanitaria in tutta la regione. Inoltre, il presidente De Luca ha annunciato che tutta l’attività oncologica e chirurgica del Pascale di Napoli sarà trasferita al secondo piano dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti, che sarà sfruttato al massimo per svolgere questa importante attività. Il Pascale di Napoli sarà bloccato per fare degli interventi infrastrutturali importanti, e quindi l’opportunità di utilizzare una struttura moderna come Sant’Agata de’ Goti sarà sfruttata appieno per offrire servizi sanitari di alta qualità.

Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per l’assistenza sanitaria nella regione Campania, poiché consentirà di offrire servizi sanitari di alta qualità in una struttura moderna. L’ospedale di comunità, la casa di comunità e la centrale operativa territoriale consentiranno di fornire servizi sanitari di base e di emergenza alle comunità locali, mentre il trasferimento dell’attività oncologica e chirurgica del Pascale di Napoli a Sant’Agata de’ Goti consentirà di concentrare le risorse e migliorare ulteriormente la qualità dei servizi sanitari.