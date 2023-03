Recupero di piazza Bartolo Longo e illuminazione del campanile del santuario della Beata Vergine del Santo Rosario. Sono i due progetti di cui si è discusso durante un tavolo tecnico istituito tra Comune di Pompei, Ente Autonomo Volturno, pontificio santuario della Beata Vergine del Rosario, parco archeologico e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli. Come spiega Eav in una nota, il tavolo consente ”un confronto tra istituzioni per approfondire tematiche ed apportare contributi, ciascuno per quanto di propria competenza, agli interventi di compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria”.

In particolare, nel corso dell’ultimo incontro che si è svolto presso la sala consiliare del Comune, si è parlato tra l’altro degli interventi di compatibilizzazione urbana, come spiega ancora l’Ente Autonomo Volturno, ”sia per la rifunzionalizzazione della stazione Santuario sia per il potenziamento della locale rete fognaria, attraverso la realizzazione di un nuovo sistema di deflusso delle cosiddette acque bianche. A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei, ha manifestato la propria soddisfazione per gli interventi che si realizzeranno nell’ambito del progetto di compatibilizzazione urbana ed ha sottolineato gli ottimi rapporti che intercorrono con i responsabili dell’Eav”.