Un passeggero di un autobus dell’Anm ha aggredito e sputato in faccia ad un autista perché a suo parere il bus andava troppo piano e lui aveva fretta. L’episodio è accaduto ieri mattina sulla linea 184 a Napoli. L’autista ha tentato di riportare alla calma l’aggressore facendogli notare la difficile viabilità legata al traffico cittadino, ma l’uomo ha continuato ad insultare e minacciare l’autista, fino a sputargli in faccia e scappare dalla porta anteriore alla prima fermata utile.

Il sindacato Usb ha denunciato l’episodio e ha espresso la sua solidarietà all’autista che ha continuato a lavorare nonostante l’aggressione. Tuttavia, secondo il sindacato, la violenza contro il personale Anm è un problema frequente e troppo spesso non ci sono conseguenze per gli aggressori. Anche in questo caso, sarà difficile identificare l’aggressore attraverso le telecamere interne all’autobus.

È triste notare come la violenza contro gli autisti di autobus sia diventata una situazione quasi normale, con poche conseguenze per gli aggressori. Ci auguriamo che in futuro ci siano misure più efficaci per prevenire e punire questi comportamenti vergognosi.