Arrestato dai Carabinieri del comando provinciale di Napoli il 31esimo latitante in poco piu’ di due anni. Si tratta di un 32enne latitante dallo scorso 5 settembre e destinatario del provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Nola per reati di droga. Secondo quanto trapela si tratterebbe di Nicola Ianuale, figlio del boss “O’ Squadrone” di Castello di Cisterna. Il provvedimento era emesso in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico alla quale l’uomo era sottoposto e da cui era evaso lo scorso 18 agosto, giorno in cui se ne erano perse le tracce. L’uomo è catturato dalla sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna.

I militari hanno rintracciato il 32enne ieri sera verso le 22.30. Era da solo in strada nei pressi un locale di via Terracciano a Pomigliano d’Arco (Napoli) quando e’ finito accerchiato dai Carabinieri della sezione operativa. Al momento della cattura l’uomo è trovato in possesso di poco piu’ di 13 grammi di marijuana poi sequestrata. L’arrestato si trova adesso nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria.