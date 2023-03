I carabinieri di Napoli hanno arrestato un uomo di 42 anni che era irreperibile da quando si trovava ai domiciliari, a causa della violazione del provvedimento. Dopo aver ottenuto un aggravamento della misura dall’Ufficio di Sorveglianza, i carabinieri sono tornati a casa dell’uomo per verificare la sua posizione. Non trovandolo inizialmente, hanno deciso di setacciare l’intero appartamento e, alla fine, hanno scoperto che l’uomo si nascondeva nell’armadio.

L’uomo è quindi arrestato e trasferito in carcere per aver violato i domiciliari. Questo tipo di provvedimento è spesso utilizzato come alternativa alla detenzione in carcere per coloro che hanno commesso reati di lieve entità. Tuttavia, la sua violazione può comportare conseguenze molto serie come la revoca della misura stessa e il trasferimento in carcere.

Il comportamento dell’uomo di nascondersi nell’armadio è considerato dai carabinieri come un tentativo di eludere l’arresto, il che ha ulteriormente aggravato la sua situazione legale. La polizia giudiziaria svolge un ruolo fondamentale nel mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica, ed è importante rispettare le misure di sicurezza imposte per evitare ulteriori conseguenze legali.