Gli agenti del commissariato di Acerra sono intervenuti in via Tasso per segnalazione di una bombola di gas in fiamme in strada. I poliziotti hanno subito raggiunto l’area e l’hanno delimitata, allertando i vigili del fuoco. Successivamente, hanno fatto allontanare i numerosi passanti e hanno fatto rimuovere dalle persone proprietarie alcune auto in sosta per liberare la zona. Poco dopo, la bombola è esplosa causando lesioni non gravi a due poliziotti rimasti nelle vicinanze per accertarsi della messa in sicurezza dell’area. In seguito, gli agenti hanno scoperto che la bombola era lanciata dal balcone di un edificio da una persona che, presa dal panico al vedere le fiamme, l’aveva gettata in strada.

Infine, i poliziotti hanno identificato l’uomo come un nigeriano di 27 anni e lo hanno denunciato. Pare che l’uomo fosse spaventato dalla fiamme e l’impatto della bombola a terra abbia causato le lesioni che hanno portato allo scoppio.