La vicenda accaduta a Torre del Greco (Napoli) dimostra come l’intervento delle forze dell’ordine possa essere provvidenziale anche in situazioni che esulano dalle loro normali attività. Grazie alla tempestiva segnalazione di un residente, due agenti del Commissariato di Torre del Greco sono intervenuti presso l’abitazione di un anziano che lamentava forti dolori articolari e non riusciva ad alzarsi dal letto. L’intervento dei due agenti, Carmine e Ciro, è decisivo per aiutare l’uomo a sollevarsi e a sentirsi meno solo in un momento di difficoltà. Grazie all’ausilio di un bastone, i due agenti hanno aiutato l’anziano a sollevarsi e a prendere confidenza con la situazione, fornendogli un supporto morale importante.

Ma l’intervento dei due agenti non si è limitato a questo: l’uomo, davanti ad un caffè, ha avuto modo di raccontare loro alcuni aneddoti della sua vita, fornendo loro una preziosa occasione di ascolto e di compagnia.

L’episodio, che potrebbe sembrare banale, dimostra come la presenza delle forze dell’ordine sul territorio possa essere fondamentale non solo per garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche per offrire supporto e aiuto a chi si trova in difficoltà. Il ruolo delle forze dell’ordine non si limita infatti a reprimere il crimine, ma può anche essere quello di fornire un supporto morale e umano a chi ne ha bisogno.