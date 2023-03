Un uomo e una donna di Acerra sorpresi in un negozio a Portici mentre cercavano di rubare. In precedenza, avevano forzato la saracinesca in viale Leone. I due sono denunciati per tentato furto dalle autorità. Durante un’operazione di controllo e perquisizione a Torre del Greco e nei comuni limitrofi, i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco e i militari del reggimento Campania hanno denunciato un ragazzo del 2006 incensurato per il reato di porto di un coltello a scatto di 20 centimetri.

Complessivamente, durante l’operazione identificate 75 persone e controllati 62 veicoli, con il sequestro di due mezzi e 26 contravvenzioni al codice della strada commesse.