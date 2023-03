Il furto all’istituto scolastico Novio Atellano di Frattaminore rappresenta un ennesimo episodio di criminalità che colpisce le scuole italiane. Non solo si tratta di un atto delittuoso che ha causato un danno economico alla struttura scolastica, ma ha anche rappresentato un grave impedimento per le attività didattiche che si svolgono al suo interno. Purtroppo, non è la prima volta che la scuola di Frattaminore è oggetto di atti vandalici o di furti. Ciò solleva ulteriori preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle scuole italiane e sottolinea la necessità di adottare misure efficaci per prevenire tali episodi. In questo caso i ladri hanno portato via 6 pc e 14 monitor.

È positivo notare l’intervento tempestivo del personale scolastico e delle forze dell’ordine, che hanno permesso di identificare subito il furto e di avviare le indagini per risalire ai responsabili. L’utilizzo delle immagini del sistema di videosorveglianza potrebbe fornire elementi utili per individuare i colpevoli e recuperare il materiale sottratto.

La scuola è un luogo di apprendimento e crescita per i nostri giovani, ed è fondamentale che sia garantita la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. L’istituzione di misure di sicurezza efficaci, come l’installazione di sistemi di videosorveglianza o l’impiego di guardie giurate, potrebbe contribuire a prevenire futuri atti delittuosi.