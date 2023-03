La Commissione Europea ha recentemente proposto una serie di modifiche alle norme sulla sicurezza stradale, tra cui l’introduzione di una patente di guida digitale accessibile tramite smartphone o altro dispositivo. Questa iniziativa è pensata per semplificare le procedure amministrative, come la sostituzione, il rinnovo o il cambio della patente di guida, rendendole completamente online. Inoltre, la direttiva stabilisce i requisiti minimi per garantire l’interoperabilità delle patenti di guida digitali in tutta l’Unione Europea.

Dopo un periodo di adattamento, la patente di guida digitale sarà rilasciata come default, ma i conducenti potranno ancora scegliere di possedere una patente di guida fisica o entrambe. La proposta prevede inoltre un aumento dell’attenzione alla sicurezza dei pedoni, ciclisti, scooter e bici elettriche durante la formazione e i test per la patente di guida. Infine, verranno condivisi i dati tra i paesi membri per rendere più efficace la sospensione delle patenti in tutta l’UE e saranno applicate regole più rigorose su alcune infrazioni come sorpasso pericoloso, superamento delle linee continue e guida contromano.

Questa proposta è un passo avanti nella modernizzazione delle norme sulla sicurezza stradale in Europa e semplificherà notevolmente la vita dei conducenti. Inoltre, la patente di guida digitale consentirà un maggior controllo sulla sicurezza stradale in tutta l’UE e faciliterà il riconoscimento delle patenti di guida tra i paesi membri. Tuttavia, ci saranno ancora alcuni aspetti da considerare, come la sicurezza dei dati personali e la protezione delle informazioni contenute nella patente di guida digitale.