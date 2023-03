Va già a ruba la Pastiere del Re delle Sfogliatelle, ribattezzata come “La Pastiera del Re”. Il dolce della tradizione di Pasqua a Napoli trova una sua prelibata versione nella famosa pasticceria in Via Pappalardo a San Gennaro di Ottaviano, dove Emilio Ambrosio da anni realizza ricce e frolle pluripremiate come il simbolo del suo grande lavoro di impasti e cottura. La pastiera di grano per certi versi, almeno tra i non espertissimi, ha qualche somiglianza con la sfogliatella.

Dunque, gli ingredienti ed il procedimento utilizzato dal Re delle Sfogliatelle rendono la sua Pastiera tradizionale ed allo stesso tempo speciale. Tanto che la New Starcom ha premiato il pasticcere per la sua realizzazione sicuramente tra le migliori del territorio e che Ambrosio esporta in tutta Italia ed anche oltre con centinaia di spedizioni al giorno. L’evento presso il Teatro San Carlo di Napoli con la premiazione di Ciro Riviezzo ambasciatore della pasticceria napoletana.

Una pastiera di prestigio, insomma, creata con ricotta di Manciano, zucchero extrafine, grano cotto personalmente dal pasticciere, uova fresche, aromi naturali, arancio e limone grattugiato e bacche di vaniglia del Madagascar. Ma la Pasqua dal Re delle Sfogliatelle non è solo pastiere, ma anche colombe artigianali. L’altro dolce della tradizione pasquale, stavolta di tutto Italia, che Ambrosio realizza in tantissime soffici e buonissime varianti tutte da gustare.