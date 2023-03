Il video del furto è pubblicato sui social dai responsabili del negozio “Sn Informatica” di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Nel video, si può vedere una donna che entra nel negozio, si avvicina ai computer, sembra titubante e si guarda intorno. Dopo qualche istante, si avvicina a un pc, lo chiude per renderlo più trasportabile e lo infila sotto la sua gonna. La donna resta nel negozio per oltre tre minuti e mezzo, cercando di rendere meno sospetta la sua presenza, prima di uscire con la refurtiva. Il valore del computer rubato si aggira intorno ai mille euro, e il titolare del negozio ha sporto denuncia prima di pubblicare il video.

Il furto rappresenta un reato grave e costituisce una violazione della proprietà privata. In questo caso specifico, la donna ha agito con premeditazione e ha utilizzato l’inganno per commettere il furto, fingendosi interessata ad un acquisto e prendendo tempo per agire.

Il valore del computer rubato è di circa mille euro, un prezzo piuttosto elevato per un oggetto elettronico. Il proprietario del negozio ha sporto denuncia alle autorità competenti, il che potrebbe portare all’identificazione e all’arresto della ladra. Tuttavia, è importante notare che in molti casi i furti vengono commessi da persone che sono già conosciute alle forze dell’ordine e che hanno commesso reati simili in passato.