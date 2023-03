La storia di solidarietà che arriva da Capodimonte è un piccolo, ma significativo, esempio di come i gesti di altruismo possano fare la differenza nella vita degli altri. In un momento in cui la cronaca nera sembra prendere il sopravvento sulla realtà quotidiana, quest’episodio ci ricorda che esistono ancora persone che si preoccupano degli altri e che sono pronte ad agire in modo concreto per aiutare chi ha bisogno. La mamma con la figlia piccola che si trovava in fila alla cassa del supermercato, in un momento di difficoltà economica, ha dovuto scegliere tra comprare cioccolatini per la figlia o acquistare i beni di prima necessità. La scelta è caduta sui cioccolatini, ma grazie all’attenzione dell’uomo in fila alla cassa, questa difficoltà si è risolta. L’uomo ha finto di aver sbagliato a comprare gli stessi beni eliminati e così, senza farsi troppo notare, li ha dati alla donna.

La solidarietà di questo uomo dimostra che, anche in un mondo frenetico e individualista come il nostro, esiste ancora la possibilità di fare la differenza nella vita degli altri. Basta solo un piccolo gesto di attenzione e di altruismo per far capire alle persone che non sono sole e che c’è sempre qualcuno disposto ad aiutarle.