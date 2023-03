È inaccettabile che delle tartarughe siano prese a calci dai bambini come se fossero dei palloni da gioco. Questa denuncia arriva dal Parco degli Acquedotti di Roma, dove alcuni frequentatori hanno segnalato all’associazione Earth questi comportamenti violenti e crudeli. Secondo quanto riportato, i bambini sarebbero soliti stanare le tartarughe e utilizzarle come palloni da calcio, lanciandole l’un l’altro con bastoni. Questo avviene nonostante la presenza dei genitori, che non intervengono o, peggio ancora, redarguiscono chi cerca di fermare i bambini.

Questi episodi di violenza gratuita e di totale mancanza di rispetto per gli animali sono inammissibili. È compito di tutti noi, adulti e genitori in primis, educare i nostri figli al rispetto degli animali e dell’ambiente in cui viviamo. È importante che le autorità competenti intervengano per garantire la protezione delle tartarughe e di tutti gli animali che popolano i parchi pubblici. Bisogna prevenire questi episodi di crudeltà e sensibilizzare i più giovani al rispetto degli esseri viventi che ci circondano.