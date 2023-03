Jerry Calà, il noto attore italiano di 71 anni, sottoposto ad un intervento di stent coronario in una clinica a Napoli, dove si trovava per girare il suo nuovo film. L’intervento è eseguito tempestivamente nella notte tra venerdì e sabato, ed è comunicato dall’ufficio stampa dell’attore. Nonostante l’intervento, le condizioni di Jerry Calà sono buone e l’entourage dell’attore confida in un rapido recupero, tanto da poter tornare al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e riprendere la sua tournée a partire dal mese di aprile, come confermato dalla stessa fonte. La notizia dell’intervento ha suscitato grande preoccupazione tra i fan dell’attore, ma l’ufficio stampa ha precisato che le voci riportate da alcuni giornali non corrispondono alla realtà e che Jerry Calà sta bene.

L’episodio ci ricorda l’importanza della prevenzione e dell’attenzione alla propria salute, soprattutto per le persone che si trovano a rischio di patologie cardiovascolari come l’attore. È fondamentale sottoporsi a controlli regolari e seguire uno stile di vita sano, fatto di una dieta equilibrata, esercizio fisico regolare e un adeguato riposo, al fine di prevenire malattie e mantenere un buono stato di salute.