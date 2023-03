Un uomo di 68 anni investito all’uscita di un ristorante nella città di Avellino. L’incidente ha causato al 68enne fratture ed escoriazioni, per le quali è trasferito d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino, dove i medici stanno effettuando una serie di accertamenti per escludere altri problemi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava insieme ad un’altra persona quando è avvenuto il fatto. Prontamente soccorso, il 68enne è stato investito da una macchina cabriolet, ed è volato sul parabrezza e sulla capote del veicolo. L’impatto è stato così violento da causare al 68enne gravi lesioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro al fine di accertare le eventuali responsabilità. L’incidente ha causato grande preoccupazione tra i presenti, ed ha messo in luce l’importanza di prestare sempre la massima attenzione alla guida e di rispettare le regole della strada. In particolare, in situazioni come quella dell’uscita da un ristorante o di un luogo pubblico, è fondamentale prestare attenzione agli altri pedoni e ai veicoli che circolano nelle vicinanze.

L’uomo di 68 anni, attualmente ricoverato presso l’ospedale Moscati di Avellino con prognosi riservata, rappresenta un ulteriore esempio dell’importanza della sicurezza stradale e dell’attenzione che ogni conducente deve prestare per evitare incidenti e tragedie.