Nel pomeriggio di oggi si è verificato un grave infortunio sul lavoro nella città di Somma Vesuviana, provincia di Napoli. Un uomo di 58 anni investito da un mezzo pesante durante le operazioni di carico e scarico in una ditta di trasporti. L’uomo è immediatamente trasferito all’Ospedale del Mare di Napoli, ma purtroppo è morto poco dopo il suo arrivo. La notizia dell’incidente ha suscitato grande sgomento e tristezza nella comunità locale e tra i colleghi dell’uomo. La morte sul lavoro è una tragedia che lascia una profonda traccia di dolore e sofferenza nella vita delle famiglie coinvolte e nella società nel suo complesso.

Le indagini sull’incidente sono state avviate dai carabinieri della stazione di Somma Vesuviana, che hanno effettuato il sopralluogo presso la ditta Vesuviana Trasporti di via Starza della Regina dove si è verificato l’incidente. Sul posto è presente anche personale dell’Asl, che ha fornito le prime cure all’uomo ferito. Sono in corso ulteriori indagini da parte dei militari della Rilievi di Castello di Cisterna, al fine di accertare le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

L’infortunio sul lavoro rappresenta un problema serio e diffuso in Italia. Secondo i dati dell’Istat, nel 2020 si sono registrati 627 incidenti mortali sul lavoro nel nostro paese. Questi numeri sottolineano l’importanza di adottare misure efficaci per la prevenzione degli incidenti sul lavoro, affinché ogni lavoratore possa tornare a casa sano e salvo alla fine della giornata lavorativa.