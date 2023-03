Il 31 luglio 2022, Cristina Cardullo, 27 anni originaria di Messina ma residente a Forlì, finì travolta da un’auto pirata mentre attraversava sulle strisce pedonali vicino a casa sua. La giovane donna è rimasta in ospedale a Cesena per quasi sette mesi, lottando per la vita, ma purtroppo il suo cuore ha cessato di battere. L’incidente è causato da un anziano alla guida dell’auto che non si è fermato dopo aver travolto Cristina, ma è successivamente arrestato per omissione di soccorso grazie alle telecamere di sorveglianza. In un primo momento, l’uomo si è giustificato dicendo di non aver visto la ragazza mentre attraversava la strada. La morte di Cristina ha cambiato anche l’ipotesi di reato a carico dell’anziano forlivese, che dovrà ora rispondere di omicidio stradale.

Questa triste vicenda pone l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale e della responsabilità di chi guida un veicolo. È fondamentale rispettare le regole del codice della strada, come il rispetto delle strisce pedonali e la prudenza nel guidare, per evitare incidenti che possono avere conseguenze tragiche come quella che ha colpito Cristina Cardullo.