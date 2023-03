L’incidente stradale avvenuto in via Varignano ad Acerra, Napoli, ha visto coinvolta un’auto guidata da un uomo di Palma Campania e un ciclista, la cui identità non è ancora completamente accertata, ma si tratterebbe di un giovane di origini africane con un’età compresa tra i 20 e i 25 anni. Secondo le prime informazioni disponibili, l’investitore si sarebbe fermato per prestare soccorso alla vittima, che è trasportata in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Napoli. Attualmente, il giovane è ricoverato in prognosi riservata e le indagini sono in corso per accertare le cause dell’incidente.

L’incidente rappresenta un ulteriore tragico episodio che evidenzia la necessità di prestare maggiore attenzione alla sicurezza stradale, in particolare per i ciclisti, che rappresentano una categoria particolarmente vulnerabile sulla strada. È importante che tutti i conducenti rispettino le regole del codice della strada e guidino con prudenza e responsabilità, al fine di evitare incidenti che possono avere conseguenze gravi e irreversibili.