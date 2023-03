L’INPS ha recentemente annunciato l’implementazione di un nuovo servizio per semplificare i procedimenti per la presentazione della documentazione sanitaria necessaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale. Questo servizio rientra nel progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e mira a rendere la procedura più veloce e semplice. In particolare, l’implementazione dei sistemi informatici che connettono le ASL consentirà alle commissioni mediche di visualizzare la documentazione sanitaria allegata e la definizione dei verbali agli atti. Ciò significa che le commissioni mediche saranno in grado di definire i verbali sulla base della documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di effettuare una visita diretta. In caso contrario, sarà necessario convocare la persona.

Questo nuovo servizio garantisce tempi rapidi di definizione delle domande e consente di ottenere una significativa riduzione dei tempi medi di chiamata a visita per tutti i casi in cui non è possibile procedere in questo modo. Nel caso in cui i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione di accertare lo stato di invalidità, la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta.

Il servizio di domanda online è già attivo e permette a tutti i cittadini, al medico certificatore e al Patronato di poter allegare la documentazione, cliccando direttamente sul pulsante “Allega documentazione sanitaria” nel caso in cui si intenda presentare una nuova domanda di invalidità civile o di aggravamento. Inoltre, è possibile allegare tale documentazione anche successivamente all’invio della domanda.