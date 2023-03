I carabinieri di Torre Annunziata, impegnati in un servizio di controllo del territorio lungo la Statale 268, hanno notato un’auto che sfrecciava ad alta velocità sull’asfalto. Immediatamente hanno dato il via all’inseguimento, che si è protratto per diversi chilometri, fino a quando i fuggitivi non hanno abbandonato il veicolo e sono scappati a piedi. Nonostante l’immediato intervento dei carabinieri, i malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce, ma l’auto abbandonata in strada, una Citroen C4 presa a noleggio, ha fornito importanti indizi sulle loro attività. Al suo interno rinvenuto un vero e proprio kit per rapinatori, composto da due pistole a salve, col serbatoio carico, attrezzi per lo scasso e 4 radio portatili.

Il materiale sequestrato è sottoposto ad ulteriori accertamenti per risalire all’identità dei fuggitivi. Nel frattempo, l’episodio ha messo in luce la pericolosità delle attività criminali che si svolgono lungo la SS268 e l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine per contrastarle.

In questo senso, è importante sottolineare l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e la popolazione per garantire la sicurezza del territorio e prevenire attività illecite. Solo un lavoro coordinato e costante può garantire la tutela dei cittadini e il mantenimento dell’ordine pubblico.