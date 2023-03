Martedì 30 marzo, alle 18.00, presso la sala consiliare del Comune di San Gennaro Vesuviano (Na), si terrà un evento-focus nell’ambito del “Marzo Benessere INROSA” rassegna di iniziative organizzate dall’Associazione INROSA – Centro polifunzionale per Donne, Famiglie e Minori di San Giuseppe Vesuviano (Na), operante sul territorio campano e vesuviano da quindici anni. Un appuntamento importante, anche questo di San Gennaro Vesuviano, organizzato grazie alla collaborazione con il Comune ed il Forum dei giovani della cittadina vesuviana.

Il tema dell’evento è incentrato su “Il Mito della Bellezza”: una riflessione sociologica, filosofica, psicologica, giuridica, medica e sul benessere emotivo e psico-fisico delle Donne, partendo dal lavoro di Scrittrici e Filosofe da Betty Friedan, passando da Naomi Wolf ed arrivando a Maura Gancitano, che nel suo “Specchio delle mie brame”, pubblicato da Einaudi, tende a spiegare: “La bellezza oggi è qualcosa di ben preciso a cui adeguarsi: un certo modo di vestire, di mangiare, di parlare, di camminare. Non si tratta di una questione puramente estetica, ma di una tecnica politica di esercizio del potere. In altre parole, di una gabbia dorata in cui non ci rendiamo conto di essere rinchiusi”.

<<L’incontro di giovedì 30 marzo è rivolto non solo alle Donne, ma a tutti i cittadini del territorio e soprattutto alle giovani ed ai giovani>> – precisa la presidente dell’Associazione INROSA, l’Avv. Eliana Iuorio – <<vuole essere un modo per riflettere sulla pericolosa spinta che oggi la società ci offre, nel dover non solo rispondere a determinati canoni estetici a tutti i costi, ma dover raggiungere un ideale di perfezione in tutti i campi della vita: dallo studio, al lavoro, ai ruoli sociali. Spesso, e l’abbiamo amaramente constatato proprio poco tempo fa attraverso le notizie di cronaca del territorio vesuviano, i risultati di questa corsa alla performance che trova valore solo nel risultato, è causa di tragedie immani, quando non si riesce a “stare al passo” e ad ottenere obbiettivi veloci e brillanti.

L’incontro pubblico de quo, per noi assume significato di analisi collettiva e prevenzione del disagio psico-fisico nei casi in cui di fronte a questa “corsa imposta dalla società” ci si senta inadeguati ed inadatti alla vita, finendo per sottrarsi ad essa ritirandosi in solitudine (in aumento, specialmente tra i giovani e le giovani i casi di hikikomori), od addirittura arrivando al suicidio>>.

Previsti gli interventi dell’Avv. Ornella Manzi, Assessora del Comune di San Gennaro Vesuviano; la Dott.ssa Maddalena La Marca, laureata in Filosofia e consigliera presso l’Istituzione comunale; Maria Sole Palma, presidente del Forum dei Giovani di San Gennaro Vesuviano; la Dott.ssa Maria Anella Ambrosio, Psicologa; la Dott.ssa Rosa Di Lauro, Nutrizionista; la stessa Avv. Eliana Iuorio, in qualità di Mindfulness counselor; l’Avv. Fiorella Ammaturo, responsabile dell’INROSA point di San Gennaro Vesuviano area civile; l’Avv. Caterina Areniello, responsabile dell’INROSA point di San Gennaro Vesuviano area penale.