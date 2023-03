Nel 2018, un’infermiera dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore ha trasferito un neonato di due mesi in reparto senza utilizzare l’ascensore o riporre il bambino in una culla. Durante la scalata delle scale, l’infermiera è inciampata e il neonato ha riportato una doppia frattura. La famiglia del bambino ha successivamente presentato una denuncia ai carabinieri, e l’infermiera è stata processata per lesioni. Durante il processo, un perito incaricato dal tribunale ha analizzato le circostanze dell’incidente e ha elencato i protocolli che devono essere seguiti per il trasferimento di neonati e l’uso degli ascensori. La Procura ha contestato l’infermiera per non aver seguito queste procedure. Il perito ha integrato le dichiarazioni del direttore sanitario e degli altri presenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e ricostruire i comportamenti dell’infermiera.

Il bambino è finito successivamente trasferito in un altro ospedale per le cure necessarie, e le sue condizioni sono migliorate nel tempo. Il processo contro l'infermiera si concluderà dopo l'estate, con la discussione delle parti prima della sentenza del giudice.