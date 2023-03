Un terribile incidente stradale ha avuto luogo sulla strada che conduce da Serroni alto all’incrocio per Bellizzi e Montecorvino Rovella, nel comune di Battipaglia. Tre autoveicoli si sono scontrati violentemente, causando danni significativi ai veicoli coinvolti. Uno dei veicoli è finito contro un muro a seguito dell’impatto. Fortunatamente, le forze dell’ordine e i soccorritori sono stati immediatamente allertati e sono giunti sul posto in tempi rapidi. Sul luogo dell’incidente, le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso e hanno cercato di ricostruire la dinamica dell’accaduto. I soccorritori, invece, hanno prestato le prime cure ai feriti. Tre persone sono state trasportate in ospedale a seguito dell’incidente, anche se al momento non è stato reso noto il loro stato di salute.

L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico lungo la strada interessata, che è stata chiusa per consentire l’intervento delle autorità e dei soccorritori. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi per consentire il recupero dei veicoli coinvolti nell’incidente. Al momento non è resa nota la causa dell’incidente. Tuttavia, le autorità stanno continuando a indagare sulla vicenda per cercare di stabilire le responsabilità dell’accaduto.