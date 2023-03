Tragico incidente stradale avvenuto oggi all’alba sulla statale 162 tra Cercola e Santa Anastasia, in provincia di Napoli. Lo schianto ha causato la morte di due giovani ragazzi rispettivamente di 27 e 30 anni, e ha coinvolto ben cinque automobili. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire e sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri di Castello, della stazione di Sant’Anastasia e dei militari del nucleo investigativo sezione rilievi del gruppo di Castello. Ci sono molte domande ancora senza risposta e molta tristezza e sgomento per la perdita di queste giovani vite. È importante, tuttavia, ricordare che gli incidenti stradali possono essere evitati e che è fondamentale prestare attenzione alla guida in ogni momento. In totale ci sarebbero altri tre feriti di cui uno molto grave.

Guidare in modo responsabile e attento, rispettando le regole del codice della strada e tenendo sempre sotto controllo il proprio veicolo, è la migliore forma di prevenzione degli incidenti stradali. È anche importante evitare di guidare in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di droghe, che possono compromettere la capacità di guida e aumentare il rischio di incidenti. Solo poche ore fa il tratto è riaperto alla circolazione.