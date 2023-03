La strada statale Sannitica teatro di un grave incidente stradale che ha causato la morte di un giovane di 26 anni di Casoria, che si trovava in sella ad uno scooter Honda SH. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 80, quando lo scooter è entrato in collisione con una Lancia Y condotta da un 32enne, anch’esso di Casoria, che aveva a bordo una ragazza di 22 anni. Il passeggero dello scooter, un ragazzo di 24 anni, è trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cardarelli, dove è sottoposto a cure intensive. Al momento non sono ancora note le sue condizioni di salute.

Gli occupanti della Lancia Y, invece, sono stati medicati e dimessi dopo essere refertati presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. L’incidente ha causato un grave dolore alla famiglia del giovane deceduto e un forte impatto emotivo nella comunità di Casoria. Le autorità competenti stanno indagando per accertare le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.