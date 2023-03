Una donna di 44 anni di Calitri è rimasta ferita in seguito a un grave incidente stradale lungo la statale 7 bis Ofantina, nel territorio del comune di Morra De Sanctis, in provincia di Avellino. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura della donna ha prima tamponato violentemente un autocarro, poi è finita contro il guard rail. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di ieri. Immediatamente sono giunti sul posto i soccorritori del 118, che hanno provveduto a trasportare la donna all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, in codice di urgenza, per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Lioni, che hanno liberato la donna dalle lamiere contorte della sua auto.

Il conducente del camion coinvolto nell’incidente, un uomo di 58 anni di Sant’Andrea Di Conza, è finito anch’esso trasportato in ospedale per le cure del caso. I caschi rossi hanno messo in sicurezza i veicoli e hanno provveduto alla pulizia della carreggiata, per ripristinare la circolazione il prima possibile. L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione lungo la statale 7 bis Ofantina, con code chilometriche in entrambe le direzioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e accertare le cause dell’incidente.