Un altro tragico incidente sul lavoro, questa volta a Somma Vesuviana. Vincenzo Infante, un 58enne titolare di una ditta edile, è rimasto investito da un mezzo pesante della ditta Vesuviana Trasporti in manovra a via Starza della Regina. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto all’Ospedale del Mare di Napoli, Infante ha purtroppo perso la vita. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana e i militari della sezione rilievi di Castello di Cisterna, insieme al personale dell’Asl. È sempre una grande tragedia quando un lavoratore perde la vita mentre sta svolgendo il proprio lavoro, e questo incidente si aggiunge ad altri due che hanno avuto luogo nella stessa giornata.

Il primo incidente è avvenuto a Revigliasco d’Asti, dove un 58enne di origine marocchina è morto mentre stava tagliando un albero. Il secondo incidente è avvenuto nel Catanese, dove un 71enne stava lavorando per mettere in sicurezza il muro di una casa privata che si affacciava su una pericolosa scarpata e ostruiva il passaggio di auto nella via Fonte dei Canali, a Grammichele.