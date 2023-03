Ci sarebbe una tragedia sul lavoro dietro la morte di un uomo avvenuta all’ospedale di Sarno. Si tratterebbe di un 38enne di Poggiomarino, deceduto a causa di gravi lesioni alla testa. Il corpo dell’uomo è stato trovato già senza vita al Martiri di Villa Malta, portato probabilmente da qualcuno. Poi è scattato l’allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri di Palma Campania e la procura di Nola per avviare le indagini sull’incidente. L’uomo, originario di Poggiomarino, sarebbe stato coinvolto in un incidente sul lavoro che ha provocato le lesioni fatale alla testa. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sull’accaduto, ma l’ipotesi più probabile è quella di un incidente sul luogo di lavoro. A dare la notizia è Telenuova.

Il cadavere è sottoposto a sequestro per consentire agli investigatori di effettuare gli accertamenti del caso. In attesa di ulteriori sviluppi sull’incidente, le autorità competenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto per capire le cause dell’incidente e se ci sono state eventuali responsabilità.

La morte di questo uomo rappresenta una tragedia per la sua famiglia e per la comunità locale. La sicurezza sul lavoro è un tema fondamentale che riguarda tutti, e ogni incidente sul lavoro deve essere preso sul serio. È importante che le aziende e le autorità competenti facciano tutto il possibile per garantire la sicurezza sul lavoro e prevenire incidenti simili in futuro.