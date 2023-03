La morte dell’operaio Giovanni Ruggiero, avvenuta nel pomeriggio di ieri in un cantiere edile nella zona ‘pip’ di Palma Campania, è un tragico evento che evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza sul lavoro. Secondo le prime informazioni, l’uomo di 38 anni sarebbe caduto da un’impalcatura, riportando gravi lesioni al volto e alla testa che gli sono costate la vita. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell’infortunio e stabilire la posizione lavorativa della vittima al momento dell’accaduto. Il decesso è constata all’ospedale di Sarno. Giovanni lascia la moglie e due figlie.

Il settore edile è notoriamente tra i più a rischio in termini di infortuni sul lavoro, soprattutto per via delle numerose attività che richiedono l’utilizzo di macchinari pesanti e l’esecuzione di lavori in altezza. Per questo motivo, è fondamentale che le imprese che operano in questo settore adottino tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire l’incolumità dei propri lavoratori.