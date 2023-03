Giornata nera per la sicurezza stradale in Italia, con due incidenti mortali avvenuti in due diverse città. A Lecce, una giovane donna di 32 anni, Sara Barba, è morta in seguito ad un grave incidente stradale che l’ha vista coinvolta sulla tangenziale ovest della città. L’auto su cui viaggiava ha impattato contro un albero, avvolgendosi subito dopo dalle fiamme. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, Sara non è riuscita ad abbandonare il veicolo in tempo ed è morta sul posto.

Nella stessa giornata, un altro incidente mortale si è verificato vicino Oristano, in Sardegna. La vittima è stata un uomo di 40 anni, Ivan Iervolino, originario della zona. Anche in questo caso, l’incidente stradale è stato fatale per la vittima.

Purtroppo, questi due tristi eventi mettono in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di prestare sempre maggiore attenzione alla guida. La strada può essere un luogo pericoloso, soprattutto se non si rispettano le regole del codice della strada o se si guida sotto l’influenza di alcol o droghe.

L’incidente di Lecce, in particolare, è stato un tragico evento che ha colpito l’intera comunità. Sara Barba era una giovane donna con tutta la vita davanti, ma purtroppo è stata strappata via troppo presto. Ciò che è ancora più preoccupante è il fatto che questo tipo di incidenti si verificano spesso, con conseguenze spesso fatali per le vittime.