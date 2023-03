Il reato di furto è uno dei delitti più comuni in Italia, ma quando è commesso insieme ad altri reati, come tentato furto, ricettazione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, le conseguenze per i responsabili possono essere molto gravi. Questo è quanto accaduto a G.A., 39enne di origini napoletane, recentemente arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del reparto territoriale di Nocera Inferiore.

Secondo le informazioni riportate dai media, G.A. e altri tre complici avrebbero tentato di rubare una vettura parcheggiata a Nocera Superiore, in via Garibaldi. Dopo aver tentato il furto, i quattro avrebbero cercato di fuggire a bordo di un’auto di grossa cilindrata rubata in provincia di Caserta. Tuttavia, durante la fuga, i malviventi sono rimasti coinvolti in un incidente e, abbandonata l’auto, si sono dati alla fuga a piedi.

Fortunatamente, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile non hanno perso tempo e sono riusciti a rintracciare ed arrestare G.A., condotto nel carcere di Salerno. Durante le indagini, rinvenuta l’auto abbandonata dai ladri, sulla quale sono trovate parti meccaniche di vetture ed uno zaino con gli arnesi per lo scasso.