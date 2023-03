L’incidente stradale sulla strada provinciale 16, nel tratto che porta a Custonaci, in provincia di Trapani, ha causato sei vittime e un ferito grave. Un terribile bilancio che si aggiunge ad altri incidenti avvenuti nel fine settimana sulle strade italiane, che hanno visto la perdita di molte vite umane. Secondo le prime ricostruzioni, il tragico evento è avvenuto a seguito dello scontro frontale tra due auto, una Fiat Doblò e una Alfa 156, nel rettilineo di Lentina. L’impatto è molto violento e ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Trapani e Alcamo, che hanno impiegato diverso tempo per estrarre i corpi delle sei vittime dalle lamiere dei veicoli.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato lo scontro tra le due auto e le indagini sono ancora in corso per stabilire le responsabilità dell’incidente. Tuttavia, questo evento tragico ci ricorda l’importanza di rispettare le regole della strada e di prestare la massima attenzione alla guida, per evitare conseguenze così gravi.

Purtroppo, non si tratta dell’unico incidente avvenuto in questi giorni sulle strade italiane. Nel corso della stessa giornata, quattro auto coinvolte in uno scontro sull’autostrada A8 Milano-Varese, hanno causato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro, una delle quali in gravi condizioni. Inoltre, altre tre persone hanno perso la vita in incidenti avvenuti alla guida delle loro moto.