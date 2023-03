Incendia l’auto del nuovo compagno della sua ex. E’ successo a Qualiano, in provincia di Napoli, dove i Carabinieri hanno arrestato un 48enne per danneggiamento a seguito di incendio. I militari della compagnia di Giugliano sono intervenuti a seguito della segnalazione, giunta alla centrale operativa, dell’incendio di un auto. Quando i Carabinieri della sezione radiomobile sono giunti sul posto, hanno trovato poco distante l’uomo che è finito subito bloccato. Il 48enne, che ha anche precedenti specifici, ha subito ammesso di essere lui ad appiccare l’incendio, spiegando di averlo fatto perché l’auto in questione era dell’uomo che gli aveva “rubato” la donna.

Il 48enne è portato in carcere a Poggioreale in attesa di ulteriori decisioni da parte dell’autorità giudiziaria. Un episodio che dimostra ancora l’amore malato che purtroppo pervade troppe menti e troppi cuori e che alla fine sfocia in episodi di violenza e distruzione.