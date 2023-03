Iolanda Verrillo, 87 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto mentre scendeva dall’autobus. L’autista non si è accorto che la signora era rimasta incastrata nelle porte e ha ripartito, passando con le ruote sulla sua gamba sinistra, causandole l’amputazione. I fatti a Roma, al Portuense, il 10 marzo. L’anziana è poi deceduta all’ospedale dopo otto giorni di agonia. L’autista del mezzo è ora indagato per omicidio stradale dalla Procura di Roma. Si tratta di un fatto tragico che fa riflettere sulla necessità di maggiore attenzione e prudenza nel guidare e nel gestire i mezzi di trasporto pubblico, soprattutto quando si tratta di persone anziane e fragili.

Il fatto che l’autista non si sia accorto dell’incidente e sia ripartito è particolarmente grave, considerando la gravità delle conseguenze per la signora Iolanda. Il conducente del bus ha commesso un errore gravissimo e ora è indagato per omicidio stradale dalla Procura di Roma.