Il messaggio n.1100 del 2023 dell’INPS ha reso noti i tempi per richiedere l’accesso alla pensione anticipata, nota come Quota 97,6, per coloro che hanno compiuto 61 anni e 7 mesi nel 2024. Tuttavia, è importante notare che i tempi per la richiesta non sono così lunghi e richiedono una certa attenzione da parte dei richiedenti. Il primo passo per richiedere l’accesso a Quota 97,6 deve essere completato entro il 1° maggio di quest’anno per coloro che raggiungeranno i requisiti l’anno prossimo. Questo significa che chi intende usufruire di questa agevolazione deve agire rapidamente per evitare di dover posticipare il proprio pensionamento di diversi mesi.

Per coloro che hanno già raggiunto i requisiti per l’accesso a Quota 97,6, la richiesta doveva essere presentata lo scorso anno. È importante notare che Quota 97,6 consente l’accesso anticipato alla pensione per coloro che svolgono attività usuranti ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs n. 67 del 2011.

Le attività che rientrano in questa categoria includono lavori in galleria, cava o miniera; lavori nelle cave; lavori nelle gallerie; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavorazione del vetro cavo; lavori espletati in spazi ristretti; lavori di asportazione dell’amianto. Inoltre, anche i lavoratori che svolgono lavoro notturno per almeno 6 ore consecutive nell’intervallo da mezzanotte alle 5:00 e per almeno 64 notti l’anno sono inclusi. In alternativa, bastano 3 ore nello stesso intervallo, a patto che ciò avvenga per l’intero anno lavorativo.

L’accesso a Quota 97,6 è consentito anche agli addetti alla linea catena che svolgono attività in imprese soggette a specifiche voci tariffarie Inail, in mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante delle stesse, e ai conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti (purché adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo). Tuttavia, queste attività devono essere svolte per almeno la metà della vita lavorativa, o anche per 7 anni negli ultimi 10.